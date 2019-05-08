Инаугурация Зеленского: Парубий склоняется к дате 27 мая

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий является сторонником проведения инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского 27 мая.
Об этом сообщил первый заместитель председателя фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук в эфире UMN.
«Я вам хочу дать 99%, что 19 мая он (Зеленский - ред.) не приобретет полномочия. Нет голосов в зале», - сказал депутат.
По его словам, проекты постановления, внесенные на рассмотрение о принесении присяги Зеленским для вступления в должность президента, могут быть отклонены, не набрав 226 голосов.
Тетерук подчеркнул, что если парламент не определится, то согласно действующему законодательству единолично примет решение председатель Верховной Рады.
«А он (Андрей Парубий- ред.) является сторонником проведения инаугурации 27 мая», - подчеркнул депутат.
Напомним, спецпредставитель США рассказал, что на инаугурацию Зеленского прибудет делегация высокого уровня и заявил о важности урегулирования ситуации на Донбассе.