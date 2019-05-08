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Инаугурация Зеленского: Парубий склоняется к дате 27 мая

Инаугурация Зеленского: Парубий склоняется к дате 27 мая
21:59 Ср, 8 Май 2019 Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: В «Народном фронте» заявляют, что председатель Рады Андрей Парубий является сторонником проведения инаугурации 27 мая.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий является сторонником проведения инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского 27 мая.

Об этом сообщил первый заместитель председателя фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук в эфире UMN.

«Я вам хочу дать 99%, что 19 мая он (Зеленский - ред.) не приобретет полномочия. Нет голосов в зале», - сказал депутат.

По его словам, проекты постановления, внесенные на рассмотрение о принесении присяги Зеленским для вступления в должность президента, могут быть отклонены, не набрав 226 голосов.

Тетерук подчеркнул, что если парламент не определится, то согласно действующему законодательству единолично примет решение председатель Верховной Рады.

«А он (Андрей Парубий- ред.) является сторонником проведения инаугурации 27 мая», - подчеркнул депутат.

Напомним, спецпредставитель США рассказал, что на инаугурацию Зеленского прибудет делегация высокого уровня и заявил о важности урегулирования ситуации на Донбассе.

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Верховная Рада, Андрей Парубий, Народный фронт, Владимир Зеленский.
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