ГПУ допрашивает главу НАБУ: Сытник объяснил причины

Новости Украины: Артем Сытник прибыл на допрос в Генпрокуратуру по делу о вмешательстве в выборы президента в США.

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник в пятницу прибыл на допрос в Генеральную прокуратуру в качестве свидетеля по делу о якобы вмешательстве в выборы президента в США.

Как сообщил А.Сытник журналистам перед допросом, официально ни он, ни НАБУ повестку не получали.

"Эта спекуляция идёт ещё с начала 2017 года после объявления результатов выборов президента США... Перед тем, как материалы "черной бухгалтерии" (Партии регионов - ред.) попали в НАБУ, было несколько интервью со стороны того человека, который передал эти материалы, это бывший генерал СБУ Трепак (экс-заместитель главы СБУ Виктор Трепак - ред.)... После получения этих материалов к нам поступали запросы журналистов на предметов того, есть ли фамилия Манафорта (американского политтехнолога Пола Манафорта - ред.) в этих записях.. .исходя из количества запросов... Мы дали четкое разъяснение, был сделан короткий пресс-релиз, в котором было просто сказано, что такая фамилия упоминается", - рассказал директор НАБУ.

При этом он заверил: "Никаких официальных писем либо международно-правовых поручений к какому-либо правоохранительному или государственному органу США мы не направляли, в отличие от Генпрокуратуры".

Как сообщалось, 15 марта 2019 года в эфире программы "Право на власть" генпрокурор Юрий Луценко сообщил о поступившем заявлении от внефракционного народного депутата Бориса Розенблата, который утверждал о якобы передаче директором НАБУ А.Сытником в США т.н. "черной бухгалтерии" Партии регионов для поддержки Хиллари Клинтон на президентских выборах. Он добавил, что вскоре ГБР приступит к обработке этого дела.

22 марта в НАБУ заявили, что его детективы не собирали и никому не передавали никаких доказательств противоправной деятельности американского политтехнолога Пола Манафорта НАБУ, и опровергли заявление Ю.Луценко об их возможном влиянии на выборы президента США, назвав его абсурдной попыткой дискредитировать Бюро.

В свою очередь руководитель САП Назар Холодницкий, комментируя эту ситуацию, сказал: "Если он (Сытник) действительно увидел себя геополитиком и помогал Хиллари, то надо делать выводы, это неправильно... У меня с ним (с Сытником) в 2016 году был разговор на конференции в Панаме, и он мне также говорил, что хочет помочь Хиллари. На мой вопрос "Где ты, а где Хиллари" ответа не было".

Утечка записей так называемой "черной бухгалтерии" в СМИ США, также известной как "амбарная книга" Партии регионов, стала причиной отставки П.Манафорта из кампании Д.Трампа и привела к одному из ключевых обвинений в расследовании заговора с РФ, которое преследует Д.Трампа в течение последних двух с половиной лет. По данным The New York Times, в "черной бухгалтерии" фамилия Манафорта упоминается 22 раза. В целом речь шла о выплатах на сумму в $12,7 млн, осуществленных в течение 2007-2012 годов.

Печерский районный суд г.Киева 8 апреля 2019 года назначил компьютерно-техническую экспертизу и экспертизу звукозаписи аудиофайлов, на которых человек с голосом, похожим на А.Сытника, рассказывает о своей роли во время выборов президента США.