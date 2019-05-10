Скачать
Пятница, 10.05.2019
Украина просит Международный трибунал принять меры для освобождения моряков
Украина просит Международный трибунал принять меры для освобождения моряков
В Минюсте рассказали о возвращенных "средствах Януковича"
В Минюсте рассказали о возвращенных "средствах Януковича"
"Хочу больших проблем": Берчельт вызвал Ломаченко на бой
"Хочу больших проблем": Берчельт вызвал Ломаченко на бой
В NASA сообщили об аварии при испытании Crew Dragon
В NASA сообщили об аварии при испытании Crew Dragon

ГПУ допрашивает главу НАБУ: Сытник объяснил причины

ГПУ допрашивает главу НАБУ: Сытник объяснил причины
10:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Артем Сытник прибыл на допрос в Генпрокуратуру по делу о вмешательстве в выборы президента в США.

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник в пятницу прибыл на допрос в Генеральную прокуратуру в качестве свидетеля по делу о якобы вмешательстве в выборы президента в США.

Как сообщил А.Сытник журналистам перед допросом, официально ни он, ни НАБУ повестку не получали.

"Эта спекуляция идёт ещё с начала 2017 года после объявления результатов выборов президента США... Перед тем, как материалы "черной бухгалтерии" (Партии регионов - ред.) попали в НАБУ, было несколько интервью со стороны того человека, который передал эти материалы, это бывший генерал СБУ Трепак (экс-заместитель главы СБУ Виктор Трепак - ред.)... После получения этих материалов к нам поступали запросы журналистов на предметов того, есть ли фамилия Манафорта (американского политтехнолога Пола Манафорта - ред.) в этих записях.. .исходя из количества запросов... Мы дали четкое разъяснение, был сделан короткий пресс-релиз, в котором было просто сказано, что такая фамилия упоминается", - рассказал директор НАБУ.

При этом он заверил: "Никаких официальных писем либо международно-правовых поручений к какому-либо правоохранительному или государственному органу США мы не направляли, в отличие от Генпрокуратуры".

Как сообщалось, 15 марта 2019 года в эфире программы "Право на власть" генпрокурор Юрий Луценко сообщил о поступившем заявлении от внефракционного народного депутата Бориса Розенблата, который утверждал о якобы передаче директором НАБУ А.Сытником в США т.н. "черной бухгалтерии" Партии регионов для поддержки Хиллари Клинтон на президентских выборах. Он добавил, что вскоре ГБР приступит к обработке этого дела.

22 марта в НАБУ заявили, что его детективы не собирали и никому не передавали никаких доказательств противоправной деятельности американского политтехнолога Пола Манафорта НАБУ, и опровергли заявление Ю.Луценко об их возможном влиянии на выборы президента США, назвав его абсурдной попыткой дискредитировать Бюро.

В свою очередь руководитель САП Назар Холодницкий, комментируя эту ситуацию, сказал: "Если он (Сытник) действительно увидел себя геополитиком и помогал Хиллари, то надо делать выводы, это неправильно... У меня с ним (с Сытником) в 2016 году был разговор на конференции в Панаме, и он мне также говорил, что хочет помочь Хиллари. На мой вопрос "Где ты, а где Хиллари" ответа не было".

Порошенко не пришел на допрос в Генпрокуратуру

Утечка записей так называемой "черной бухгалтерии" в СМИ США, также известной как "амбарная книга" Партии регионов, стала причиной отставки П.Манафорта из кампании Д.Трампа и привела к одному из ключевых обвинений в расследовании заговора с РФ, которое преследует Д.Трампа в течение последних двух с половиной лет. По данным The New York Times, в "черной бухгалтерии" фамилия Манафорта упоминается 22 раза. В целом речь шла о выплатах на сумму в $12,7 млн, осуществленных в течение 2007-2012 годов.

Печерский районный суд г.Киева 8 апреля 2019 года назначил компьютерно-техническую экспертизу и экспертизу звукозаписи аудиофайлов, на которых человек с голосом, похожим на А.Сытника, рассказывает о своей роли во время выборов президента США.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Юрий Луценко, США, ГПУ, НАБУ, Артем Сытник.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Стивен Кинг определил того, кто займет трон в сериале "Игра престолов"
02 Военные США получат истребитель шестого поколения
03 Челси - Айнтрахт 1:1 (4:3 по пенальти) события матча (Видео)
04 ЧМ-2019 по хоккею: календарь и расписание матчей
05 Итоги 9 мая: День победы над нацизмом, "Бессмертный полк" в Киеве, Грицак - герой Украины, Лига Европы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
ГПУ допрашивает главу НАБУ: Сытник объяснил причины
ГПУ допрашивает главу НАБУ: Сытник объяснил причины
Погода 11 мая: в Украине преимущественно дожди с грозами
Погода 11 мая: в Украине дожди с грозами
Нацбанк 10 мая снизил курс гривни: доллар на уровне 26,25 грн
Нацбанк 10 мая снизил курс гривни: доллар на уровне 26,25 грн
Жестокое наказание за нарушения закона Дэвида Бекхэма
Жестокое наказание за нарушения закона Дэвида Бекхэма
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь