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Пятница, 10.05.2019
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Кривонос - о военно-техническом сотрудничестве с США и "непредсказуемости" Зеленского

Кривонос - о военно-техническом сотрудничестве с США и "непредсказуемости" Зеленского
14:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Сотрудничество Украины и США в военно-технической сфере будет зависеть, в том числе, от кадровой политики Зеленского.

В США удовлетворены уровнем оборонного и военно-технического сотрудничества с Украиной и рассчитывают на преемственность политики Киева в этой сфере, в том числе в кадровых вопросах, заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Кривонос.

Оценивая в эфире телеканала "Голос Америки" итоги его рабочей поездки в Вашингтон С.Кривонос отметил, что проведенные встречи с представителями военно-политического руководства США подтвердили, что двустороннее оборонное сотрудничество "активно продолжается".

"Те наработки, которые были наработаны в последние пять лет, дают достаточно хороший результат", - сказал он, заметив: "Пока нет такого понимания, что что-то ухудшится. Конечно, время покажет".

По словам замсекретаря СНБО, дальнейший характер и уровень партнерства с США в оборонном секторе будет зависеть, в первую очередь, от кадровых решений новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского: "Какие люди придут в составе команды, насколько они понимают ситуацию, насколько они профессиональны".

При этом отвечая на вопрос о наличии у американских партнеров обеспокоенности по поводу "непредсказуемости" команды В.Зеленского, С.Кривонос сказал: "Определенная обеспокоенность есть, но американцы надеются, что все будет хорошо… Они надеются, что часть людей команды (5-го президента Украины - ред.) Петра Порошенко останутся на своих местах".

Говоря о наполнении текущего двустороннего ВТС и военно-технической помощи Вашингтона Киеву, С.Кривонос сказал: "Мы просим то, что не можем купить, или то, что не можем произвести".

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"Многое из того, что мы просили в 2015-2016 годах, наши предприятия уже производят сами… Поэтому сейчас мы просим более технологичное оборудование, которое мы пока не можем производить. Хотя многие конструкторские бюро и предприятия работают над этим, и уже есть очень шикарные результаты", - сказал он.

При этом замсекретаря СНБО особо отметил значимость предоставленной в новых условиях помощи США в обучении ВСУ. По его словам, американские тренировочные миссии уже успешно сотрудничают с Сухопутными войсками, ВМС, ССО ВСУ. "В ближайшее время пройдут переговоры об увеличении тренировочных миссий для других родов войск", - отметил он.

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США, СНБО, Сергей Кривонос.
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