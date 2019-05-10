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Гройсман: Досрочные выборы стабильности не добавляют

Гройсман: Досрочные выборы стабильности не добавляют
20:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Гройсман считает проведение досрочных выборов в Раду нецелесообразным.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман называет нецелесообразным проведение досрочных парламентских выборов в стране.

"Я считаю, что нужно формировать и хранить определенные каноны. Если определено, что выборы в октябре, то какой смысл их переводить на конец июля? Или что-то существенно изменится? Мне трудно давать такие оценки. Если бы выборы были через год, а правительство не смогло бы работать, тогда это было бы целесообразно. А сейчас я таких целесообразностей не вижу, и некоторые юристы говорят, что это и юридически не совсем правильно", - сказал В.Гройсман в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его мнению, очередные выборы - "это нормально", а досрочные выборы должны иметь под собой основания.

"И в варианте досрочных, и срочных выборов примерно одинаковый период времени мое правительство будет работать. Но досрочные выборы стабильности не добавляют", - добавил премьер.

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В то же время В.Гройсман подчеркнул, что вопрос досрочных выборов находится в компетенции президента, и он не знает, воспользуется ли тот таким правом.

Что касается финансирования парламентских выборов, премьер сказал, что в любом случае правительство будет действовать в соответствии с законом.

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Верховная Рада, Парламентские выборы, Досрочные выборы, Владимир Гройсман.
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