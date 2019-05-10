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Горбатюк сообщил о допросе Порошенко по делу о расстрелах на Майдане

Горбатюк сообщил о допросе Порошенко по делу о расстрелах на Майдане
21:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: По словам Горбатюка, договоренность о допросе была достигнута накануне.

Действующего президента Украины Петра Порошенко допрашивают по делу о расстрелах на Майдане, заявил начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк в эфире программы FACE2FACE с Татьяной Даниленко на телеканале ZIK.

"Как мне сообщили, уже следователи допрашивают. Возможно, уже и завершили допрашивать Президента", - рассказал С.Горбатюк.

Как сообщалось, П.Порошенко не явился на допрос в Генеральную прокуратуру Украины во вторник, 7 мая, куда был вызван на 10.00 в рамках расследования дел Евромайдана. В это время он принимал участие в ходе церемонии принятия присяги судьями Верховного суда Украины. По словам С.Горбатюка, в ноябре 2016 года П.Порошенко давал дополнительные свидетельства, которые не дал во время первого допроса и за два года не подписал протокол первого допроса.

Допрос Сытника в ГПУ в итоге таковым не оказался

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что президент Украины Петр Порошенко готов дать свои показания по делам о событиях Революции Достоинства в 2013-2014 годах в любое время, когда у него не запланированы официальные мероприятия, и следователи должны согласовывать с ним график допросов.

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ГПУ, Петр Порошенко, Майдан, Сергей Горбатюк.
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