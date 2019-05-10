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Допрос Сытника в ГПУ в итоге таковым не оказался

Допрос Сытника в ГПУ в итоге таковым не оказался
13:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Директор НАБУ Артем Сытник взял время для подготовки документов, по сути допроса не произошло.

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник во время визита в Генеральную прокуратуру решил собственноручно давать показания в качестве свидетеля по делу о якобы вмешательстве в выборы США и взял время для подготовки документов.

Как сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в пятницу на своей странице в соцсети Фейсбук, в начале допроса директор НАБУ заявил о том, что желает давать показания собственноручно (ч.7 ст. 224 УПК), и для этого ему необходимо время для изложения показаний собственноручно и предоставления подтверждающих показания документов.

"Заявление отражено в протоколе и на этом следственное действие завершено. Кроме этого, А.Сытник указал на то, что в данное время при постановке любых вопросов будет пользоваться таким правом", - написала Л.Сарган.

По ее словам, также был составлен протокол о предупреждении о неразглашении данных предварительного расследования.

"То есть по сути допроса не произошло. Директор НАБУ покинул помещение ГПУ сразу после общения с прокурором", – добавила пресс-секретарь генпрокурора.

Порошенко не пришел на допрос в Генпрокуратуру

Ранее в этот день А.Сытник прибыл на допрос в Генпрокуратуру в качестве свидетеля по делу о якобы вмешательстве в выборы президента в США.

Перед началом допроса директор НАБУ сказал журналистам: "Никаких официальных писем либо международно-правовых поручений к какому-либо правоохранительному или государственному органу США мы не направляли, в отличие от Генпрокуратуры".

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ГПУ, НАБУ, Артем Сытник, Директор НАБО.
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