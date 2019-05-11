Гройсман: Треть бюджета в этом году надо отдать на долги

Новости Украины: Владимир Гройсман заявил, что в этом году "два оборонных бюджета" уйдет на долги,

Ключевая цель долговой политики правительства и, в частности, Министерства финансов - минимизировать долю долга относительно ВВП и грамотное управление имеющимися долговыми инструментами.

Об этом в вечернем эфире радио "НВ" сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает Правительственный портал.

"Треть бюджета в этом году надо отдать на долги. Это два оборонных бюджета! - отметил Гройсман. - Но всем, кто хочет повесить проблемы на Яценюка (предыдущего главу правительства - ред.) или Гройсмана, я скажу: из доли долга в 80% ВВП мы ее уменьшили до менее 60%. Мы правильно управляем долгом. И далее нужна прогнозируемость, стабильность. Надо минимизировать долг, чтобы он не вливал на скорость нашего развития", - подчеркнул премьер.

По его словам, имеющиеся долги Украины - это, в основном, "наследство", накопленное до 2014 года.