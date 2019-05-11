"Это опасно": Постпред Украины при СЕ отреагировал на заявление адвоката Трампа

Новости Украины: Постпред Украины при СЕ считает, что команде Зеленского придется вести тонкую игру с властями США.

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба считает, что команде избранного президентом Украины Владимира Зеленского предстоит принятие сложных решений в отношениях с властями США.

"Резкое заявление Джулиани, близкого соратника Трампа, - это опасно. Сохранить и приумножить поддержку США - это фундаментальный национальный интерес Украины. Здесь тонкая игра, в которую придется играть команде нового президента и принимать сложные решения", - написал Д.Кулеба в своем микроблоге в Твиттере в субботу, комментируя пояснения личного адвоката президента США Дональда Трампа Руди Джулиани об отмене своего визита в Украину.

Как сообщалось, Р.Джулиани в интервью New York Times сообщил, что планирует в ближайшие дни поехать в Украину, чтобы убедить новые власти не прекращать расследования, которые, как он полагает, будут выгодны американскому лидеру. По информации издания, адвокат намеревался отправиться в Киев на встречу с В.Зеленским и убедить его дать ход расследованиям, которые могут принести новую информацию о двух делах, представляющих особую важность для Д.Трампа.

Первое касается истоков расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом российском вмешательстве в выборы США. Второе - связь сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантера с украинской газовой компанией.

Позднее в телешоу "Fox News @ Night" Р.Джулиани заявил об отмене визита в Украину.