Ельченко назначен послом на Ямайке

Новости Украины: Президент назначил постпреда при ООН Ельченко послом на Ямайку по совместительству.

Постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций Владимира Ельченко назначен послом на Ямайку по совместительству. Соответствующий указ подписал Президент Украины Петр Порошенко, сообщает УНН.

"Назначить Постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций Ельченко Владимира Юрьевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Ямайке по совместительству", - говорится в указе президента №213/2019.

Владимир Ельченко - украинский дипломат. С июля 2010 года по декабрь 2015 - Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Российской Федерации.

После этого был назначен Постоянным представителем Украины при ООН, г.. Нью-Йорк.

С января 2016 года - Постоянный представитель Украины в Совете Безопасности ООН.