Гройсман заявил, что "Нафтогаз" может завершить анбандлинг до 2020 года

Новости Украины: Премьер-министр Владимир Гройсман надеется в завершение анбандлинга "Нафтогаза" до 1 января 2020 года.

НАК "Нафтогаз Украины" имеет все возможности для завершения анбандлинга как условия привлечения иностранного партнера к управлению газотранспортной системой Украины, до 1 января 2020 года, и ответственность за это несет глава правления НАК Андрей Коболев, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Что касается дальнейшей деятельности газотранспортной системы, анбандлинга и добычи газа - это персональная ответственность НАК "Нафтогаз Украины" и председателя правления Коболева. Он имеет сегодня мандат, чтобы эффективно провести всю эту работу, увеличить добычу газа, обеспечить функционирование совместно с международными партнерами газотранспортной системы", - сказал В.Гройсман в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Премьер подчеркнул, что все необходимые правительственные акты были приняты еще в 2016 году.

На вопрос о том, верит ли глава правительства в завершение анбандлинга до 1 января 2010 года, В.Гройсман ответил: "Это абсолютно возможно, если этим профессионально заниматься".

Комментируя новый раунд трехсторонних переговоров, о необходимости скорейшего проведения которого заявил на днях вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, премьер отметил, что украинскую делегацию на них по-прежнему возглавляет министр иностранных дел, которому такие полномочия дало правительство.

На уточняющий вопрос, не будет ли препятствием для продолжения переговоров смена министра иностранных дел в связи с избранием нового президента Украины, В.Гройсман констатировал, что на данный момент уполномоченным правительством заниматься этим вопросом остается нынешний глава МИД Павел Климкин.