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Суббота, 11.05.2019
Гройсман: Кампания кампанией, но государство - это гораздо важнее
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Гройсман: Кампания кампанией, но государство - это гораздо важнее

Гройсман: Кампания кампанией, но государство - это гораздо важнее
09:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Участие министров в политической жизни не должно влиять на работу правительства Украины.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что каждый член правительства вправе определять свое политическое будущее, но не в ущерб работе Кабинета министров.

"Мы проанализируем, и я буду действовать так, как определено законом. Кампания кампанией, но государство - это гораздо важнее. Я лучше буду меньше участвовать в предвыборной кампании и делать все для того, чтобы в стране была стабильность, чем наоборот. Я буду находить здоровый баланс. Но главное - чтобы не было нарушений закона, и я это четко понимаю", - сказал В.Гройсман в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос, планирует ли он уходить с поста на период предвыборной кампании.

Премьер отметил, что такая же позиция будет и по остальным министрам, так как по его мнению, каждый член правительства вправе определять свое политическое будущее.

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"Единственное, что для меня будет абсолютно четко: не путать государственное с политическим. Если это будет каким-то образом влиять на дестабилизацию работы правительства или что-то другое, то такой министр должен взять производственный отпуск и работать в политике", - констатировал В.Гройсман.

В то же время, он заявил, что в настоящее время не видит таких угроз.

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"Вы знаете, я часто встречаюсь с министрами, и мы говорим об этом. Я заявил свою позицию, которая заключается в том, что правительство работает дальше, и он (министр – ред.) должен выполнять свои функции, потому что есть много задач, которые нужно решать", - сказал В.Гройсман.

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Украина, Правительство, Кабмин, Владимир Гройсман.
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