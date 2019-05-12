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Гройсман: Условие старта рынка электроэнергии, это недопущение ее подорожания для народа

Гройсман: Условие старта рынка электроэнергии, это недопущение ее подорожания для народа
05:04 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Владимир Гройсман против введения рынка электроэнергии, если это приведет к увеличению цен для потребителя.

Премьер-министр Владимир Гройсман выступает против введения рынка электроэнергии (э/э), если это приведет к удорожанию электроэнергии для населения.

"Я категорически против введения каких-либо инноваций, которые могут привести к увеличению цены для потребителя. Для меня это неприемлемо. Поэтому в данном случае, Минэнерго сейчас над этим работает, мы анализируем. Нельзя допустить роста цен для людей", - сказал В.Гройсман в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

В то же время он отметил, что вопрос переноса срока запуска рынка э/э – это вопрос парламента, так как именно он утвердил закон, которым предусмотрел введение рынка с 1 июля этого года. Премьер также рассчитывает, что прогнозы нового витка роста цен в Европе на природный газ спустя 6-9-месячный лаг после роста мировых цен на нефть окажутся ошибочными.

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"Давайте не будем делать таких плохих прогнозов. Я все-таки считаю, что цены будут на низшей границе, чем 8,55 тыс. грн (установленная осенью-2018 цена поставки газа по спецобязательствам или PSO – ИФ), и "Нафтогаз" должен это обеспечить", - отметил В.Гройсман.

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Электроэнергия, Цены, Повышение, Народ.
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