Глава Генштаба ВСУ Муженко заявил, что его страницу в Facebook взломали

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что его страница в Facebook была взломана. Об этом сказано в опубликованном на его странице заявлении.
"В очередной раз моя страница была взломана и распространена публикация провокационного политического содержания", - написал он.
Муженко также подчеркнул, что "военнослужащие не вмешиваются в политические процессы в стране".
"Гибридная война продолжается и мы традиционно будем давать достойный отпор врагу", - добавил он.
Напомним, хакеры похитили более $40 млн в результате взлома биржи криптовалют Binance.