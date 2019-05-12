Глава Генштаба ВСУ Муженко заявил, что его страницу в Facebook взломали

Новости Украины: По словам Муженко, на его странице "была распространена информация провокационного политического содержания".

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что его страница в Facebook была взломана. Об этом сказано в опубликованном на его странице заявлении.

"В очередной раз моя страница была взломана и распространена публикация провокационного политического содержания", - написал он.

Муженко также подчеркнул, что "военнослужащие не вмешиваются в политические процессы в стране".

"Гибридная война продолжается и мы традиционно будем давать достойный отпор врагу", - добавил он.

Напомним, хакеры похитили более $40 млн в результате взлома биржи криптовалют Binance.