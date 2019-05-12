Роспуск Рады: Команда Зеленского обнародовала первую видеопетицию

Новости Украины: Команда Зеленского обнародовала первую видеопетицию - о роспуске Рады.

Команда новоизбранного Президента Владимира Зеленского обнародовала первую видеопетицию, и она касается роспуска Верховной Рады.

Соответствующее видео размещено на странице "Команда Зеленского" в Facebook.

"Руслан Ханумак записал первый вопрос, что является одним из главных на "повестке дня" граждан Украины: роспуск Верховной Рады. Если вас волнует этот вопрос — смотрите видео, отправляете своим друзьям, знакомым, делитесь на своих страницах. Когда видео наберет 1 000 000 просмотров — Владимир Александрович (Зеленский - ред.) лично обратит на него внимание", - говорится в сообщении, сопровождающем видео.

Ранее Команда Зеленского призвала украинцев писать о проблемах, которые их беспокоят, в комментариях, а самые актуальные из них будут разбираться в видеопетициях и на них отреагирует лично Зеленский.