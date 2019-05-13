Апаршин рассказал, сколько избыточных земель на балансе Минобороны

Новости Украины: Иван Апаршин: На балансе Министерства обороны очень много излишних земель.

Сегодня на балансе Министерства обороны Украины находится в общем 530 тысяч гектаров земель, из которых примерно 270 тысяч га являются излишними.

Об этом в интервью Громадському заявил советник Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин.

"Я никогда ни на одном эфире не говорил о продаже излишнего военного имущества. Я говорил, что на сегодняшний день на балансе Министерства обороны очень много излишних земель. Всего 530 тысяч гектаров. 270 где излишних. Они все включенные в перечень излишнего военного имущества", - сказал он.

Апаршин отметил, что выступает против того, чтобы Министерство обороны имело хоть какое-то отношение к реализации этого имущества. "Эти все земли берем, передаем Фонду государственного имущества, проводим переучет. Я вам гарантирую, там половины земель уже нет", - добавил он. Советник Зеленского предлагает провести переучет, переоценку на указанную сумму.

"А если удастся, провести переоценку не остаточной стоимости, а коммерческой стоимости, под гарантии правительства получить кредит и на этот кредит 50 процентов направить на вооружение, а 50 - на квартиры для военнослужащих", - сказал он.