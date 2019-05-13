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Наев рассказал о главных достижениях операции ООС за год

Наев рассказал о главных достижениях операции ООС за год
09:49 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины: Командиры тактического звена и оперативного уровня научились действовать продуманно и четко давать ответ на действия оккупантов.

Бывший командующий сил ООС Сергей Наев считает главными достижениями за последний год значительное повышение боеспособности и улучшение умений командиров адекватно реагировать на угрозы со стороны врага.

Об этом экс-командующий рассказал в интервью ТСН. По его словам, командиры тактического звена и оперативного уровня научились действовать продуманно и четко давать ответ на действия оккупантов.

"Я всегда ставил задачу командирам и требовал уметь воевать не количеством, а умением. Ко всем поставленным задачам мы привлекали все необходимые силы от СБУ, которая давала соответствующие разведданные, средств радиоэлектронной борьбы, которые делали невозможным влияние враждебных средств против нас, а также применялся комплексный подход всех других средств, в том числе и огневого поражения.

Кроме этого, я строго рассматривал каждый случай наших потерь, чтобы учесть все возможные ошибки и в дальнейшем их не повторять. Воины Объединенных сил учились эффективно применять новое украинское оружие - это и противотанковые ракетные комплексы, и средства контрснайперского огня. В комплексе это дало понять врагу, что наши воины имеют высокий уровень подготовки и выучки.

Кроме того, я на действующее место поставил гуманитарную миссию ОС - в работе с населением мы отошли от практики “что нам дали, то мы и отдали”, а изучали непосредственно на местности потребности населения на линии соприкосновения и в дальнейшем оказывали необходимую помощь, основное внимание уделялось лечебным учреждениям", – рассказал Наев.

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Он заявил, что также сделал все, чтобы исключить возможность переправки через линию разграничения нелегальных товаров.

"Сразу в начале ООС мы закрыли логистические центры, которые существовали на двух пунктах пропуска, пока их не доведут до должного состояния. По состоянию и на сейчас они в порядок не приведены и не работают", – добавил Наев.

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Донбасс, ВСУ, Сергей Наев, ООС.
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