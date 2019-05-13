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ГПУ начала расследовать давление на судей по "ПриватБанку"

ГПУ начала расследовать давление на судей по "ПриватБанку"
10:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Генпрокуратура расследует факт возможного вмешательства президента Украины, глав Минюста и НБУ в деятельность судей по делу ПриватБанка.

Генеральная прокуратура Украины внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) и начала досудебное расследование по факту возможного вмешательства высших должностных лиц государства в деятельность судей во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины 18 апреля по делу ПриватБанка.

"По результатам рассмотрения заявления судей Окружного административного суда города Киева Генеральная прокуратура Украины внесла сведения в ЕРДР и начала досудебное расследование по факту возможного вмешательства в деятельность судей высшими должностными лицами государства во время заседания СНБО 18 апреля 2019 года. В частности, речь идет о признаках уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 376 УК Украины", - сообщила пресс-служба Окружного админсуда Киева в понедельник.

Пресс-служба напомнила, что судьи коллегии, принявшей решение по делу о национализации ПриватБанка, обратились к руководству Генпрокуратуры и Государственного бюро расследований (ГБР) с заявлениями о совершении уголовного правонарушения, которое подлежит рассмотрению в соответствии с требованиями Уголовного процессуального кодекса Украины. В частности, судьи просили начать досудебное расследование в отношении главы государства Петра Порошенко, министра юстиции Павла Петренко и председателя НБУ Якова Смолия путем внесения соответствующих сведений в ЕРДР, по результатам которого виновные лица будут привлечены к уголовной ответственности.

"Судьи отметили, что руководство государства, комментируя их решение о признании незаконной национализации ПриватБанка, сделало заявления, которые являются прямой угрозой судебной системе Украины, посягательством на ее независимость и непредвзятость", - сказано в сообщении.

Часть 2 статьи 376 Уголовного кодекса Украины предусматривает вмешательство в деятельность судебных органов.

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Как сообщалось, Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску бывшего совладельца ПриватБанка Игоря Коломойского признал национализацию банка незаконной.

В тот же день состоялось заседание СНБО, на котором президент Украины П.Порошенко попросил руководство Генпрокуратуры и Службы безопасности Украины изучить возможность привлечения к уголовной ответственности судей Окружного админсуда Киева, признавшего незаконной национализацию ПриватБанка.

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НБУ, ПриватБанк, Генпрокуратура, Минюст, Петр Порошенко, Якова Смолий.
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