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Гройсман рассказал о встречи с Зеленским

Гройсман рассказал о встречи с Зеленским
12:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: www.kmu.gov.ua

Новости Украины: Премьер-министр Владимир Гройсман рассказал о впечатлениях от встречи с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что у него остались абсолютно нормальные впечатления от встречи с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским, которая прошла 24 апреля. Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Так, на вопрос, после недавней встречи, найден ли концептуально общий язык с Зеленским, Гройсман ответил:

"Это была такая ознакомительная встреча. У меня она оставила абсолютно нормальные впечатления. А дальше мы посмотрим, как будет развиваться дальнейшее взаимодействие".

Кроме того, он отметил, что после инаугурации, все ветви власти должны сотрудничать, поскольку противостояние может тормозить развитие государства.

"Я считаю, что все ветви власти должны иметь конструктивное взаимодействие. Не может любая политическая целесообразность доминировать над интересами государства, это моя принципиальная позиция. Я думаю, что нужно дать всем ветвям власти полностью реализовать свои полномочия", - заявил Гройсман.

Зеленский и Гройсман провели неформальную встречу 24 апреля

"Взаимодействие - это здоровое состояние, а противостояние и взаимная борьба - это не хорошо для самого государства, потому что может тормозить многие процессы. То есть все разумные идеи, с которой бы ветви власти не выходили, я всегда воспринимал и поддерживал", - добавил он.

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Выборы, Кабмин, Владимир Зеленский, Владимир Гройсман.
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