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Тимошенко предлагает начать дискуссии о новой коалиции и правительстве

Тимошенко предлагает начать дискуссии о новой коалиции и правительстве
14:28 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: Юлия Тимошенко предложила начать дискуссию о создании новой коалиции в Раде и нового правительства

Председатель фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко предлагает начать дискусии о создании новой коалиции в Верховной Раде и нового правительства.

Об этом он заявил во время заседания Согласительного совета в понедельник.

"Я считаю, что сейчас нам нужно вести главную дискуссию о том, чтобы независимо от того, будут внеочередные выборы или очередные - это все равно полгода на перезагрузку, - нам нужно начать дискуссии о создании новой коалиции в парламенте и создании нового правительства Украины с совершенно новой стратегией и тактикой управления страной", - сказала Тимошенко.

В то же время она подчеркнула, что любой другой вариант приведет к тотальной потери времени, а главное - к продолжению «того хаоса, беспорядка, бедности, которые есть сегодня в стране».

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Как сообщалось, планируется, что очередные выборы народных депутатов Украины состоятся 27 октября 2019 года.

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Верховная Рада, Юлия Тимошенко, Батькивщина, Коалиция.
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