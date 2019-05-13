Замглавы МИД встретился с послом Ливана

Новости Украины: Украина и Ливан договорились ускорить подготовку договоров для сотрудничества в различных сфера.

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Божок и посол Ливана в Украине Али Дахер договорились об ускорении подготовки договорной базы украинско-ливанского сотрудничества в различных сферах.

Об этом Божок сообщил в Twitter

"Договорились с послом Ливана Али Дахером об ускорении подготовки договорной базы украинского-ливанского сотрудничества в консульской, сельскохозяйственной, торговой и оборонно-технической сферах", - написал дипломат.

Как сообщалось, с целью углубления экономических отношений между двумя странами 11-12 апреля 2018 года в Киеве был проведен украинско-ливанский бизнес-форум. Со стороны Ливана в мероприятии приняли участие представители около 30 ведущих компаний.