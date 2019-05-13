Замглавы МИД встретился с послом Ливана

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Божок и посол Ливана в Украине Али Дахер договорились об ускорении подготовки договорной базы украинско-ливанского сотрудничества в различных сферах.
Об этом Божок сообщил в Twitter
"Договорились с послом Ливана Али Дахером об ускорении подготовки договорной базы украинского-ливанского сотрудничества в консульской, сельскохозяйственной, торговой и оборонно-технической сферах", - написал дипломат.
Домовилися з Послом Лівану Алі Дахером про прискорення підготовки договірної бази українсько-ліванського співробітництва в консульській, сільськогосподарській, торговельній та оборонно-технічній сферах. #Lebanon #Україна @MFA_Ukraine pic.twitter.com/KmkFY066l4
— Yehor Bozhok (@YehorBozhok) 13 мая 2019 г.
Как сообщалось, с целью углубления экономических отношений между двумя странами 11-12 апреля 2018 года в Киеве был проведен украинско-ливанский бизнес-форум. Со стороны Ливана в мероприятии приняли участие представители около 30 ведущих компаний.