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В Раде зарегистрировали еще один проект постановления о дате инаугурации

В Раде зарегистрировали еще один проект постановления о дате инаугурации
19:13 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Нардеп Куприй ранее вносил проект постановления 10270-2, которым предлагалась дата инаугурации - 20 мая.

В Верховной Раде сегодня зарегистрирован еще один проект постановления, которым предлагается провести инаугурацию новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского 26 мая.

Автором проекта постановления "О дате, времени и месте проведения торжественного заседания Верховной Рады Украины, посвященного принесению присяги украинскому народу новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским" (регистрационный номер 10270-5) является народный депутат Украины Виталий Куприй (внефракционный).

Проектом постановления предлагается провести в 10:00 26 мая торжественное заседание Верховной Рады Украины, посвященное принесению присяги украинскому народу новоизбранным президентом Украины.

В то же время из парламента отозван проект постановления №10270-4 "О проведении Верховной Радой торжественного заседания по случаю принесения присяги украинскому народу новоизбранным президентом Украины 1 июня 2019 года". Этот проект зарегистрировал депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Александр Сугоняко 10 мая. На сайте парламента отмечается, что проект постановления №10270-4 "отозван".

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Таким образом, по состоянию на 13 мая в Верховную Раду внесены шесть проектов постановлений о дате проведения инаугурации новоизбранного президента Зеленского. После отзыва одного из них, на рассмотрении остаются пять проектов постановлений. В проекте №10270 автор - народный депутат Сергей Мищенко предлагает дату - 19 мая. Ту же дату предлагает в проекте 10270-1 Виктор Балога и Сергей Каплин в проекте 10270-3.

10 мая новоизбранный президент Зеленский обратился к Верховной Раде с требованием принять дату инаугурации 19 мая. По его словам, пока депутаты переживают за свои мандаты, действующий глава государства Петр Порошенко назначает судей Верховного суда, делает активные перестановки в высшем командовании армии и раздает генеральские звания и высокие государственные награды.

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Верховная Рада, Инаугурация, Владимир Зеленский, Виталий Куприй.
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