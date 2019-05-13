Климкин назвал приоритеты Украины в Восточном Партнерстве

Новости Украины: Климкин считает, что "Восточное партнерство" должно основываться на дифференциации и учитывать стремление государств-участников.

Во время заседания министров иностранных дел государств Европейского Союза и стран-участниц "Восточного партнерства" (ВП) глава МИД Украины Павел Климкин призвал ЕС разработать амбициозную повестку дня "Восточного партнерства" после 2020 года, которая должна базироваться на дифференциации, учитывать амбиции и потребности всех партнеров, а также открыть для партнеров европейскую перспективу.

"Развитие усиленного сотрудничества с ассоциированными партнерами "Восточное партнерство+", законодательная аппроксимация, снижение тарифов на роуминг между ЕС и странами "Восточного партнерства", открытие Европейской Школы ВП в Украине и углубление сотрудничества в сфере безопасности - являются приоритетами Украины в рамках ВП", - сообщает в понедельник вечером пресс-служба МИД Украины.

В информации отмечается, что во время рабочего визита в Брюссель в ходе участия в мероприятиях по празднованию десятой годовщины основания внешнеполитической инициативы ЕС "Восточное партнерство" П.Климкин встретился с министрами иностранных дел Германии, Хорватии, Эстонии, Болгарии и Кипра, в частности во время отдельной встречи с представителями Европейской народной партии.

"Министр отметил важность скоординированного жесткого ответа на дальнейшую агрессию России против Украины в связи с решением упростить процедуру выдачи российского гражданства для украинцев, проживающих на временно оккупированной Россией территории Донецкой и Луганской областей - в частности, усилить экономические санкции против РФ и не признавать российские паспорта, выданные гражданам Украины вопреки украинскому законодательству", - сообщают в украинском внешнеполитическом ведомстве.

В контексте проведения в г.Хельсинки 16-17 мая министерской встречи Совета Европы П.Климкин призвал не допустить возвращения в Парламентскую Ассамблею СЕ России, которая продолжает системно нарушать международное право и подрывать Минские договоренности.