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Понедельник, 13.05.2019
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Порошенко о дате инаугурации Зеленского: Мяч находится на поле парламента

Порошенко о дате инаугурации Зеленского: Мяч находится на поле парламента
20:22 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Порошенко заверяет, что заинтересован в скорейшем принятии парламентом решения о дате инаугурации.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что заинтересован, чтобы Верховная Рада как можно скорее приняла решение о проведении инаугурации и вступлении в должность нового главы государства.

Как сообщила пресс-служба главы государства, об этом он сказал журналистам в ходе рабочего визита в Брюссель.

"Сегодня мяч находится на поле парламента. Я заинтересован в том, чтобы парламент как можно скорее определился с датой инаугурации. И с моей стороны будет только поддержка в скорейшем вступлении господина Зеленского в должность", - заверил президент.

Он также отметил, что отдельно прозвучала позиция относительно возможных досрочных парламентских выборов.

"С одной стороны политик должен быть всегда готов к выборам. Я здесь не вижу никакой проблемы. С другой стороны, демократия - это процедура. И все должно быть с соблюдением конституционной и законодательной процедуры", - сказал Порошенко.

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"Сегодня нужно, чтобы парламент в рамках Конституции и законодательства нашел то решение, которое бы и устроило украинский народ, и устроило избранного президента, и обеспечило защиту демократии, конституционного процесса", - резюмировал глава государства.

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Инаугурация, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Роспуск Рады.
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