Скачать
Понедельник, 13.05.2019
"Паспортизация" ОРДЛО: Могерини уверена, что ЕС вскоре отреагирует
"Паспортизация" ОРДЛО: Могерини уверена, что ЕС вскоре отреагирует
Порошенко о дате инаугурации Зеленского: Мяч находится на поле парламента
Порошенко о дате инаугурации: Мяч находится на поле парламента
Названа символическая сборная сезона АПЛ
Названа символическая сборная сезона АПЛ
Евровидение 2019: обновленные прогнозы букмекеров
Евровидение 2019: обновленные прогнозы букмекеров

"Паспортизация" ОРДЛО: Могерини уверена, что ЕС вскоре отреагирует

"Паспортизация" ОРДЛО: Могерини уверена, что ЕС вскоре отреагирует
21:06 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Могерини уверена, что ЕС отреагирует на российскую "паспортизацию" Донбасса.

Решение Российской Федерации раздавать российские паспорта гражданам Украины на временно оккупированных территориях Донбасса обсудили в понедельник в формате Совета министров ЕС по иностранным делам, поэтому следующие шаги по результатам этого обсуждения можно ждать через несколько недель.

Об этом в понедельник во время пресс-конференции по итогам первого дня работы Совета министров ЕС по иностранным делам заявила Высокий представитель ЕС Федерика Могерини.

"Мы обсуждали этот вопрос (о реакции на раздачу российских паспортов) не только в рамках встречи Восточного партнерства, но также среди министров во время Совета ЕС. Я уверена, что будут следующие шаги по этой проблеме в течение следующих недель", - отметила Могерини.

Климкин назвал приоритеты Украины в Восточном Партнерстве

Как сообщалось ранее, во время общения с прессой в кулуарах министерской встречи Восточного партнерства министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в случае с российской "паспортизацией" оккупированных территорий Донбасса стоит ожидать более жестких действий от ЕС, чем объявление индивидуальных санкций. Ведь, по словам украинского чиновника, эта проблема касается не только Украины и Грузии, которые уже пострадали от действий Российской Федерации, но и стран Евросоюза, на территории которых проживает значительное количество русскоязычного населения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Федерика Могерини, Паспортизация, ОРДЛО.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Наев рассказал, сколько времени понадобилось бы ВСУ на освобождение Донбасса
02 Приметы и обряды на 13 мая – День Апостола Якова-Звездоночного
03 Церемония открытия "Евровидение 2019" (Видео)
04 Оригинальные поздравления с днем рождения 13 мая: стихи и открытки
05 Маникюр 2019: теплые летние идеи дизайна
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Порошенко встретился с генсеком НАТО
Порошенко встретился с генсеком НАТО
Праздники и выходные: сколько дней украинцы будут отдыхать в июне
Выходные в июне: сколько дней будут отдыхать украинцы
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (6.05 - 12.05)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
&quot;Детектив Пикачу&quot;: лента собрала почти $60 млн
"Детектив Пикачу": лента собрала почти $60 млн
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь