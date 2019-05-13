"Паспортизация" ОРДЛО: Могерини уверена, что ЕС вскоре отреагирует

Новости Украины: Могерини уверена, что ЕС отреагирует на российскую "паспортизацию" Донбасса.

Решение Российской Федерации раздавать российские паспорта гражданам Украины на временно оккупированных территориях Донбасса обсудили в понедельник в формате Совета министров ЕС по иностранным делам, поэтому следующие шаги по результатам этого обсуждения можно ждать через несколько недель.

Об этом в понедельник во время пресс-конференции по итогам первого дня работы Совета министров ЕС по иностранным делам заявила Высокий представитель ЕС Федерика Могерини.

"Мы обсуждали этот вопрос (о реакции на раздачу российских паспортов) не только в рамках встречи Восточного партнерства, но также среди министров во время Совета ЕС. Я уверена, что будут следующие шаги по этой проблеме в течение следующих недель", - отметила Могерини.

Как сообщалось ранее, во время общения с прессой в кулуарах министерской встречи Восточного партнерства министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в случае с российской "паспортизацией" оккупированных территорий Донбасса стоит ожидать более жестких действий от ЕС, чем объявление индивидуальных санкций. Ведь, по словам украинского чиновника, эта проблема касается не только Украины и Грузии, которые уже пострадали от действий Российской Федерации, но и стран Евросоюза, на территории которых проживает значительное количество русскоязычного населения.