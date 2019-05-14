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Парубий: Я убежден, сегодня закон о языке будет подписан

Парубий: Я убежден, сегодня закон о языке будет подписан
11:05 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Парубий поручил рассмотреть постановления, что блокируют подписание языкового закона.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий поручил Комитету по вопросам регламента и организации работы парламента безотлагательно рассмотреть проекты постановлений, которые предусматривают отмену решения о принятии закона о языке.

Об этом спикер заявил, открывая заседание ВР во вторник.

"Я даю поручение комитету безотлагательно рассмотреть все постановления для того, чтобы мы смогли их сегодня рассмотреть и я, как Председатель Верховной Рады Украины, смог подписать закон о языке. Я обращаюсь ко всем членам комитета с просьбой безотлагательно собраться и рассмотреть эти постановления. Я убежден, сегодня закон о языке будет подписан", - сказал Парубий.

При этом он назвал отклонение постановления об отмене закона о языке важнейшим решением Рады во вторник.

В то же время спикер напомнил, что в последние дни "делалась рейдерская попытка через судебное решение заблокировать подписание закона, но общественный резонанс и позиция народных депутатов привели к тому, что мы не допустили этого сценария".

"Но мы не имеем права оттягивать ни на минуту", - отметил Парубий.

Заседание Верховной Рады 14 мая: Повестка дня

25 апреля Верховная Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка в качестве государственного". За его принятие проголосовали 278 народных депутатов при минимально необходимых 226.

Президент Украины Петр Порошенко пообещал подписать принятый закон о языке сразу после поступления его на подпись.

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Верховная Рада, Языковой закон, Закон о языке, Андрей Парубий.
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