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Генсек ООН пожелал успехов Зеленскому на посту президента Украины

Генсек ООН пожелал успехов Зеленскому на посту президента Украины
21:02 Вс, 19 Май 2019 Телеграф Укринформ

Новости Украины: Генсек ООН написал Зеленскому письмо, в котором заверил в дальнейшей поддержке Украины.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш написал письмо новоизбранному Президенту Украины Владимиру Зеленскому, где выразил поддержку мирному урегулированию на востоке Украины и заверил в поддержке ООН Украины.

Об этом говорится в копии письма от 13 мая, которое есть в распоряжении украинских журналистов, аккредитованных при ООН.

"Хочу выразить мои искренние поздравления и наилучшие пожелания в связи с Вашим избранием на должность Президента Украины", - говорится в документе.

Генсек ООН выразил убеждение, что при президентстве Зеленского Украина и в дальнейшем будет иметь "отличные отношения" с ООН. По его словам, Координатор системы ООН в Украине, как и вся местная команда организации, готовы оказывать всестороннюю поддержку в воплощении Украиной Целей устойчивого развития ООН до 2030-го года, а также способствовать проведению реформ.

"Пользуясь случаем, хочу выразить полную поддержку ООН важнейших усилий Нормандской четверки, Трехсторонней контактной группы в Минске и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в разрешении конфликта на востоке Украины. Призываю все стороны оживить дипломатические усилия в духе конструктивного диалога, с целью воплощения Минских договоренностей", - добавил он.

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Гутерриш в очередной раз подчеркнул, что Организация Объединенных Наций отдана суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ.

"Желаю Вам всяческих успехов в выполнении возложенных на вас обязательств и уверяю, что ООН готово Вас в этом поддерживать", - отметил генсек ООН.

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ООН, Владимир Зеленский, Антониу Гутерриш.
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