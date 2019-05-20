Порошенко поделился своими планами в политике

Новости Украины: Петр Порошенко: Выходя из офиса Президента, не могу уйти из политики.

Президент Украины Петр Порошенко еще раз заявил, что остается в политике, чтобы защитить достигнутое в стране за 5 лет и не позволить никому свернуть с курса на евроинтеграцию.

Об этом он сказал в своем прощальном обращении на посту Президента, которое обнародовано на официальном сайте главы государства.

"Меня, конечно, тревожит то, что позитивные изменения там, где они есть, еще не стали необратимыми. Поэтому, выходя из офиса Президента, не могу уйти из политики. Остаюсь в ней не ради какой-то должности. В конце концов, самую высокую и самую почетную из них я уже занимал и выше двигаться некуда", - отметил Порошенко.

Он заявил, что видит своим долгом – опираясь на поддержку общественности, защитить уже завоеванное в государственном строительстве, никому не позволить ни свернуть с курса на членство в Евросоюзе и НАТО, ни "втихаря спустить его на тормозах".

По словам Порошенко, просто ритуальных проевропейских и евроатлантических деклараций со стороны нового руководства государством мало, нужна повседневная тяжелая работа в этом направлении. Именно этого, подчеркнул Президент, он как гражданин будет требовать от новой власти, и в этом готов одновременно подставить ей свое плечо. Также, подчеркнул Порошенко, он не позволит новой власти свернуть с выверенного курса, а любые попытки, - "резкие или ползучие, явные или скрытые, - вернуть страну в сферу российского влияния получат решительный отпор".

Президент также напомнил, что стратегическая цель, которую он провозгласил во время предвыборной кампании, остается в силе – до 2023 года подать заявку на членство в Европейском Союзе и получить План действий относительно членства в НАТО. "Только это гарантирует независимость страны и безопасность каждого из нас. Достижение этой цели – задача каждого ответственного гражданина. Моя – в том числе", - подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что беспрекословно верит в успех нашей страны и ее европейское будущее.