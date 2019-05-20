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Посол США в ЕС заявил, что будет сотрудничать с Зеленским, как и с Порошенко

Посол США в ЕС заявил, что будет сотрудничать с Зеленским, как и с Порошенко
05:01 Пн, 20 Май 2019 Телеграф УНН Фото: Twitter

Новости Украины: Гордон Сондленд: Буду работать с Зеленским, как и с Порошенко.

Посол США в ЕС Гордон Сондленд заявил, что будет сотрудничать с новоизбранным Президентом Украины Владимиром Зеленским так же, как с прошлым президентом Петром Порошенко. Целью этого сотрудничества он назавем усиления взаимодействия между США, ЕС и Украиной.

Об этом сообщают  на официальном микроблоге посла в Twitter.

"Президент Трамп дал мне честь вместе с министром энергетики Перри и спецпредставителем Госдепа Волкером быть членом официальной делегации на инаугурации Президента Зеленского. Буду работать с Зеленским, как и с Порошенко, для усиления сотрудничества США и ЕС с Украиной о взаимной безопасности и благополучия!", - подчеркнул он.

Ранее посол заявлял, что США вместе с ЕС поддерживают Украину перед лицом российской агрессии.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа объявила состав официальной делегации на инаугурацию новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского 20 мая.

Инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского состоится в понедельник, 20 мая, в 10:00 утра.

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Все по теме:

ЕС, США, Посол, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Гордон Сондленд.
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