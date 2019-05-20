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Климкин заявил, что намерен баллотироваться в Раду самовыдвиженцем

Климкин заявил, что намерен баллотироваться в Раду самовыдвиженцем
09:54 Пн, 20 Май 2019 Телеграф По материалам: УНИАН

Новости Украины: Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что планирует идти на следующие выборы в параламент самовыдвиженцем.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, который в пятницу, 17 мая,объявил о решении уйти в отставку и намерении стать народным депутатом, заявил, что пойдет на следующие выборы в Верховную Раду самовыдвиженцем.

Климкин объяснил, что на данный момент не видит партийных проектов, к которым мог бы присоединиться. При этом, он заявил, что никогда не был членом БПП и в будущем не собирается вступать в команду президента Петра Порошенко.

Глава МИД Украины отметил, что на сегодняшний день вообще не видит партийных проектов, которые бы по качеству людей и по качеству идей были бы очень достойными. В связи с этим, он заявил, что к новым идеям и предложениям открыт. По его мнению, нужно быть ближе к простым людям, а не к спискам. При этом, он добавил, что находится в родном Киеве, где очень много чего сделал и в связи с этим, готов идти на выборы в парламент самовыдвиженцем.

Ранее, Климкин также поделился, что о своем решении уйти в отставку предупредил победившего на выборах президента Украины Владимира Зеленского. Он отметил, что новый президент имеет право на собственную команду и внешнеполитическую стратегию. Климкин добавил, что готов помогать новой власти в тех вопросах, где будут соприкасаться видение и принципы работы. Также министр поблагодарил всех за "уникальные пять лет" работы.

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Все по теме:

Павел Климкин, Самовыдвиженец, Парламентские выборы в Украине 2019, Выборы в параламент.
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