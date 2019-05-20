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Инаугурация Зеленского: кто присутствует на торжественной церемонии

Инаугурация Зеленского: кто присутствует на торжественной церемонии
10:46 Пн, 20 Май 2019 Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины: На инаугурацию новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского прибыли 4 предыдущих президента Украины, весь Кабинет министров Украины, 5 иностранных президентов и представитель Вселенского патриархата.

На инаугурацию новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского в Верховную Раду прибыли четыре предыдущие президенты Украины - Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко. Об этом сообщил спикер парламента Андрей Парубий, открывая торжественное заседание по случаю инаугурации Президента Владимира Зеленского.

"В торжественном заседании принимают участие народные депутаты Украины, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и члены правительства, руководители центральных органов центральной власти, президенты Украины - Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко", - отметил Парубий.

Также в заседании принимают участие бывшие главы Верховной Рады Украины, председатель и судьи КСУ, председатель и члены ЦИК, председатель Верховного Суда, председатель ВСП, председатель Счетной палаты, Уполномоченный ВРУ по правам человека, Генеральный прокурор, председатель СБУ, председатель НБУ, Киевский городской голова, предстоятели церквей и религиозных объединений Украины.

На церемонию инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского прибыли президент Латвии Раймонд Вейонис, Литвы - Даля Грибаускайте, Эстонии - Керсти Кальюлайд, Грузии - Саломе Зурабишвили, и Венгрии - Янош Адер, передает УНН.

Кроме того, инаугурацию также посетили председатель сената парламента Чешской республики, заместитель председателя сената парламента Республики Казахстан, вице-президент Турции, глава парламента Азербайджана, заместитель премьера Беларуси и вице-премьеры Румынии, Армении, Словакии и Болгарии.

Участие в инаугурации приняли также четыре иностранных министра: министр энергетики США Рик Перри, министр обороны Канады Хардж Саджан, министр по вопросам Европы Франции и глава МИД Польши Яцек Чапутович.

Кроме них, участие в инаугурации принимают более 40 других высоких представителей.

Отметим, кроме Перри на инаугурацию прибыли спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, посол США в ЕС Гордон Сондланд, директор департамента Европейских дел в Совете нацбезопасности США при президенте Александр Видман и и.о. заместителя главы миссии посольства США в Украине Джозеф Пеннингтон.

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Также к церемонии присоединились вице-президент Еврокомиссии Марек Шевчович и помощник генерального секретаря НАТО Алехандро Альваргонсалес.

Кроме того, на инаугурации присутствуют представители Чехии, Молдовы, Хорватии, Великобритании, Германии, Австрии, Словакии и многих других стран и представитель Вселенского Патриархата.

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Президент Украины, Владимир Зеленский, Иностранная делегация, Вселенский Патриархат, Инаугурация Зеленского, Зеленский принял присягу.
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