Скачать
Среда, 22.05.2019
Нардеп: изменения к закону о выборах будут готовить в течение ночи
Нардеп: изменения к закону о выборах будут готовить в течение ночи
В Украину собирается вернуться экс-нардеп Онищенко
В Украину собирается вернуться экс-нардеп Онищенко
Чемпион мира отказался возглавить Ювентус
Чемпион мира отказался возглавить Ювентус
Популярные актеры, которые оказались не такими как все (Фото)
Популярные актеры, которые оказались не такими как все (Фото)

Зеленский произнес первую речь на посту президента: что он сказал

Зеленский произнес первую речь на посту президента: что он сказал
11:05 Пн, 20 Май 2019 Телеграф УНИАН

Новости Украины: Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в первой речи на новом посту отметил, что каждый из 65 миллионов украинцев стал президентом.

В понедельник, 20 мая, Владимир Зеленский в Раде произнес первую речь на посту президента Украины. 

"Каждый из нас – президент. Все 100% украинцев – это наша совместная победа и наш совместный шанс, за который мы совместно отвечаем… Каждый из нас положил руку на Конституцию и каждый из нас присягнул на верность Украине… Сегодня каждый из нас несет ответственность за Украину", - заявил он в парламенте. "... Каждый из нас умер на Донбассе. Каждый день мы теряем каждого из нас и каждый из нас – переселенец. Те, кто потерял собственный дом и открыл двери своего дома, – разделил эту боль. И каждый из нас заробитчанин...", - говорит Зеленский.

Также новоизбранный глава государства заявил, что украинцев 65 миллионов.

"Нас 65 миллионов. И вы все нам необходимы. Вы должны ехать в Украину не в гости, а домой. Сувениры из-за границы не нужны, привезите нам свой опыт и ментальные ценности. Скептики скажут, это фантастика, невозможно. А может, это и есть наша национальная идея – сделать невозможное", - подчеркнул Зеленский.

Ранее Зеленский принял присягу президента и официально вступил в свои полномочия. Он зачитал текст присяги и получил удостоверение президента, нагрудный знак, гербовую печать и булаву.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Видео, Владимир Зеленский, Новый пост, Новоизбранный президент Украины, Первая речь.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Плохой знак": Парубий прокомментировал решение Зеленского
02 По словам главы АП, вопрос о мирном соглашении с РФ могут вынести на референдум
03 Зеленский назначил нового начальника Генштаба ВСУ
04 Зеленский назначил нового главу Администрации Президента Украины
05 Зеленский назначил первого помощника президента
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зеленский назначил пятерых заместителей главы АП
Зеленский назначил пятерых заместителей главы АП
Саакашвили подтвердил намерение вернуться в Украину
Саакашвили подтвердил намерение вернуться в Украину
&quot;Плохой знак&quot;: Парубий прокомментировал решение Зеленского
"Плохой знак": Парубий прокомментировал решение Зеленского
Медики объяснили, зачем пить стакан воды натощак
Медики объяснили, зачем пить стакан воды натощак
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь