На инаугурации Зеленского произошла перепалка из-за русского языка

Новости Украины: Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко возмутился тем, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский во время первой речи перешел на русский язык.

Основную часть своего обращения к украинцам Зеленский произнес на украинском языке. Однако, говоря об освобождении украинских военнопленных, он перешел на русский.

"Історія несправедлива, це правда. І не ми почали цю війну. Не ми почали. Але нам цю війну закінчувати. І ми готові. Готові до діалогу. Але. И я уверен, что первым шагом. Для начала этого диалога станет возвращение всех украинских пленных", - заявил Зеленский.

Также, говоря о возвращении украинских территорий, он заявил, что мы потеряли не только территории, мы потеряли людей.

"И сегодня мы просто должны, я уверен, они нас слышат, возвращать их сознание. Мы потеряли это сознание. За эти годы власть не сделала ничего, чтобы они чувствовали себя украинцами. Они не чужие, вони наші. Вони українці", - заявил Зеленский.

После этого в Раде поднялся шум, и был слышен выкрик Олега Ляшко о том, что они понимают украинский язык. На что Зеленский ответил "Дуже дякую. Дякую, що ви продовжуєте ділити людей, пан Ляшко".