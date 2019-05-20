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Зеленскому после инаугурации представили командующих ВСУ

Зеленскому после инаугурации представили командующих ВСУ
12:48 Пн, 20 Май 2019 Телеграф Укринформ Фото: www.president.gov.ua

Новости Украины: После принесения инаугурации новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский на площади перед Мариинским дворцом принял командирование Вооруженных Сил Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии представления командующих видами Вооруженных сил Украины. Церемония проходила на площади перед Мариинским дворцом.

Первым отдал честь Президенту Владимиру Зеленскому министр обороны Степан Полторак. В почетном строю - министр внутренних дел Арсен Аваков, председатель СБУ Василий Грицак, председатель Нацполиции Сергей Князев, глава ГСЧС Николай Чечоткин, председатель ГПСУ Петр Цигикал...

После этого состоялась церемония поднятия Государственного флага. По случаю инаугурации на площади перед Мариинским дворцом заработал фонтан.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский дал Верховной Раде два месяца на увольнение председателя Службы безопасности Украины, министра обороны Украины и Генерального прокурора Украины. В последствии, министр обороны Украины Степан Полторак опубликовал у себя на странице заявление об отставке, а глава СБУ сообщил о решении покинуть пост еще утром, 20 мая до инаугурации.

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Владимир Зеленский, Инаугурация Зеленского, Командирование ВСУ, Церемония представления.
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