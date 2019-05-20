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Порошенко: Я постараюсь принять участие в следующих президентских выборах

Порошенко: Я постараюсь принять участие в следующих президентских выборах
18:32 Пн, 20 Май 2019 Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Порошенко планирует идти в президенты через 5 лет.

Экс-президент Украины Петр Порошенко собирается остаться в политике и участвовать в следующих президентских выборах, которые состоятся в 2024 году.

Как сообщает "Эспрессо", такое заявление Порошенко сделал в интервью немецкому изданию Die Welt.

Бывший глава государства заявил, что пойдет на выборы через 5 лет, ведь хочет укрепить достижения Украины, а не удержать власть.

"Я остаюсь в политике и буду рад помочь новому президенту советами, если они ему потребуются. И да, я постараюсь принять участие в следующих президентских выборах. Но не потому, что держусь за власть, а потому что я хочу помочь предотвратить то, чтобы мы не потеряли достигнутое, как это уже было 100 лет назад", - заявил Порошенко.

Он добавил, что гордится своим президентством и вспомнил о борьбе против России и проведение реформ в Украине. Порошенко не считает проигрышем свое участие в президентских выборах-2019, на которых победу одержал Владимир Зеленский.

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"Я рассматриваю выборы, которые состоялись, не как поражение. И этим я больше всего горжусь, что мы утвердили в Украине новую демократическую традицию. Это были свободные и честные выборы, в которых победил мой оппонент, и я его с этим поздравил", - сказал Порошенко.

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Президентские выборы, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Выборы 2024.
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