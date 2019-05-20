Глава МИД Польши пригласил Зеленского посетить Варшаву

Новости Украины: Глава МИД Польши заверил Зеленского в поддержке территориальной целостности Украины.

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заверил президента Владимира Зеленского в поддержке территориальной целостности Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление МИД Польши.

"Министр Чапутович заверил президента Зеленского в поддержке Польшей суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах, признанных международным правом, и передал поздравления от президента Дуды и пригласил его посетить Польшу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что встреча Чапутовича с Зеленским состоялась в кулуарах церемонии инаугурации, на ней также присутствовал польский посол в Украине Бартош Цихоцкий.

"Встреча касалась перспектив развития двустороннего сотрудничества, как экономического, так и социального, а также сферы исторического диалога. Собеседники также подчеркнули преимущества инициатив "Восточного партнерства" и "Триморья", - отметили в МИД.