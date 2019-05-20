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Глава МИД Польши пригласил Зеленского посетить Варшаву

Глава МИД Польши пригласил Зеленского посетить Варшаву
20:08 Пн, 20 Май 2019 Телеграф Европейская правда Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Глава МИД Польши заверил Зеленского в поддержке территориальной целостности Украины.

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заверил президента Владимира Зеленского в поддержке территориальной целостности Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление МИД Польши.

"Министр Чапутович заверил президента Зеленского в поддержке Польшей суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах, признанных международным правом, и передал поздравления от президента Дуды и пригласил его посетить Польшу", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что встреча Чапутовича с Зеленским состоялась в кулуарах церемонии инаугурации, на ней также присутствовал польский посол в Украине Бартош Цихоцкий.

"Встреча касалась перспектив развития двустороннего сотрудничества, как экономического, так и социального, а также сферы исторического диалога. Собеседники также подчеркнули преимущества инициатив "Восточного партнерства" и "Триморья", - отметили в МИД.

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Польша, Владимир Зеленский, Бартош Цихоцкий, Яцек Чапутович.
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