"События будут развиваться как лавина": Супрун о дальнейшей работе Минздрава

Новости Украины: Супрун рассказала о дальнейшей работе Минздрава после отставки Гройсмана.

Министерство здравоохранения Украины продолжает работать в штатном режиме.

Об этом в Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Ее сообщение появилось сразу после того, как премьер Владимир Гройсман объявил о своей отставке.

"Министерство здравоохранения Украины продолжает работать в штатном режиме. Нам к статусу и.о. не привыкать. События сейчас будут развиваться как лавина, поэтому рекомендуем всем меньше читать новостей и переживать. Подправим наши планы и обязательно о них всем сообщим", - отметила Супрун.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман принял решение подать в отставку с поста главы правительства сразу после проведения очередного заседания Кабинета министров в среду, 22 мая.