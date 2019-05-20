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"События будут развиваться как лавина": Супрун о дальнейшей работе Минздрава

"События будут развиваться как лавина": Супрун о дальнейшей работе Минздрава
20:41 Пн, 20 Май 2019 Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины: Супрун рассказала о дальнейшей работе Минздрава после отставки Гройсмана.

Министерство здравоохранения Украины продолжает работать в штатном режиме. 

Об этом в Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Ее сообщение появилось сразу после того, как премьер Владимир Гройсман объявил о своей отставке.

"Министерство здравоохранения Украины продолжает работать в штатном режиме. Нам к статусу и.о. не привыкать. События сейчас будут развиваться как лавина, поэтому рекомендуем всем меньше читать новостей и переживать. Подправим наши планы и обязательно о них всем сообщим", - отметила Супрун.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман принял решение подать в отставку с поста главы правительства сразу после проведения очередного заседания Кабинета министров в среду, 22 мая.

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Все по теме:

Минздрав, Кабмин, Владимир Гройсман, Ульяна Супрун.
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