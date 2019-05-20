Волкер заверил Порошенко в неизменности поддержки США

Новости Украины: Волкер на встрече с Порошенко заверил, что США остаются бок о бок с Украиной.

Пятый президент Украины Петр Порошенко встретился со Специальным представителем США Куртом Волкером, в ходе которой американская сторона высоко отметила деятельность Порошенко на посту президента Украины.

Как сообщает пресс-служба Порошенко в понедельник, Волкер заверил, что США остаются бок о бок с Украиной и твердо стоят на позициях противодействия продолжающейся агрессии РФ, восстановления суверенитета и территориальной целостности государства, а также важности неизменности и постоянства курса реформ в Украине, которые должны обязательно продолжаться.

В ходе встречи отмечалось, что сегодня, как и пять лет назад, все зависит от лидерства именно первого лица, которое должно продемонстрировать мудрость и стратегическое видение. Ведь вызовы перед Украиной никуда не исчезли и сегодня. Отмечалось также, что Украина должна продолжить следовать курсу европейской и евроатлантической интеграции.

В конце встречи Порошенко вручил Волкеру государственную награду - Орден князя Ярослава Мудрого V степени - за выдающийся вклад в укрепление стратегического партнерства между Украиной и США, выдающиеся заслуги перед нашим государством.