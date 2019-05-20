Порошенко переехал в "прозрачный офис" БПП

Пятый президент Украины Петр Порошенко переехал из здания администрации президента на ул.Банковой в открытый офис партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность".
"Переехал в прозрачный офис", - написал Порошенко в своих аккаунтах в соцсетях в понедельник вечером.
Он также сообщил, что встретился с хорошими друзьями Украины - американским сенатором Рональдом Джонсоном и послом США в Евросоюзе Гордоном Сондландом.
Переїхав до прозорого офісу.
Зустрівся з добрими друзями України - американським сенатором Рональдом Джонсоном та послом США в Євросоюзі Гордоном Сондландом. pic.twitter.com/CnrgU2cgqk
— Петро Порошенко (@poroshenko) 20 мая 2019 г.
Порошенко проиллюстрировал свое сообщение фотографиями встречи в открытом офисе БПП "Солидарность".
Напомним, экс-президент Украины Петр Порошенко собирается остаться в политике и участвовать в следующих президентских выборах, которые состоятся в 2024 году.