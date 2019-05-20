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Климпуш-Цинцадзе: Столтенберг посетит Украину в июле

Климпуш-Цинцадзе: Столтенберг посетит Украину в июле
22:29 Пн, 20 Май 2019 Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины: В июле Украину посетит Североатлантический совет НАТО во главе со Столтенбергом.

Визит в Украину генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и возглавляемого им Североатлантического совета НАТО запланирован на 9-10 июля.

Как передает Правительственный портал, подготовку к этому визиту обсудили сегодня во время встречи вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе и заместитель генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности, посол Алехандро Альваргонсалес.

"Этот визит является важным сигналом поддержки для Украины. Убеждена, будем иметь продуктивную работу в рамках заседаний, что в дальнейшем станет основой для евроатлантических перспектив Украины уже на следующей встрече глав государств и правительств Альянса в Лондоне, во время декабрьского саммита НАТО 2019 года", - отметила Климпуш-Цинцадзе.

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Также во время встречи речь шла о политическом диалоге Украина-НАТО, ситуации с безопасностью на востоке Украины и в Черноморском регионе, выполнении Годовой национальной программы-2019, к реализации которой привлечены более 300 специалистов из 84 министерств и ведомств.

Также Климпуш-Цинцадзе сообщила, что сейчас команда Правительственного офиса работает над transition book - действенным инструментом для следующего состава правительства с перечнем проектов, программ и важных направлений сотрудничества Украины с ЕС и НАТО.

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Все по теме:

НАТО, Йенс Столтенберг, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Алехандро Альваргонсалес.
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