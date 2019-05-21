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Денисенко написал заявление об отставке

Денисенко написал заявление об отставке
05:24 Вт, 21 Май 2019 Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Представитель Кабмина в Верховной Раде Вадим Денисенко подал в отставку.

Представитель Кабинета министров в Верховной Раде Вадим Денисенко написал заявление об отставке. Об этом Денисенко сообщил на своей странице в Facebook, опубликовав фотокопию заявления.

"Написал заявление о сложении полномочий представителя правительства в парламенте", - написал он.

Напомним: ранее в понедельник премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил, что уходит в отставку.

Кроме того, в отставку ушли министр обороны Украины Степан Полторак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Турчинов, министр МИД Климкин, заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев.

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Верховная Рада, Отставка, Вадим Денисенко, Представитель Кабмина.
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