Скачать
Среда, 22.05.2019
Нардеп: изменения к закону о выборах будут готовить в течение ночи
Нардеп: изменения к закону о выборах будут готовить в течение ночи
В Украину после многолетнего отсутствия вернулся Хорошковский
В Украину после многолетнего отсутствия вернулся Хорошковский
Чемпион мира отказался возглавить Ювентус
Чемпион мира отказался возглавить Ювентус
Популярные актеры, которые оказались не такими как все (Фото)
Популярные актеры, которые оказались не такими как все (Фото)

Пристайко готов возглавить МИД, если ему предложат

Пристайко готов возглавить МИД, если ему предложат
12:33 Вт, 21 Май 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Вадим Пристайко готов возглавить МИД, если получит такое предложение от Зеленского.

Постоянный представитель Украины в НАТО Вадим Пристайко готов возглавить Министерство иностранных дел, если получит такое предложение от президента Украины Владимира Зеленского.

"Если мне предложат возглавить министерство иностранных дел, я готов", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Пристайко также отметил, что на данный момент он от имени МИД помогает переходной команде в проведении эффективных международных встреч.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", Пристайко действительно рассматривается в качестве возможного главы МИД.

Вадим Пристайко родился в 1970 году в Одесской области.

2000-2001 - консул Генерального консульства Украины в Сиднее (Австралия).

2001-2002 - главный консультант Главного управления по вопросам внешней политики администрации президента Украины.

2002-2006 - советник по политическим вопросам, временный поверенный (2003-2004, 2005-2006) по делам Украины в Канаде.

2007-2009 - заместитель директора департамента НАТО.

Климкин заявил, что намерен баллотироваться в Раду самовыдвиженцем

2009-2012 - советник-посланник, заместитель руководителя миссии посольства Украины в США.

2012-2014 - посол Украины в Канаде.

2014-2017 - заместитель министра иностранных дел Украины - руководитель аппарата, первый заместитель министра иностранных дел Украины.

С 2017 по настоящее время возглавляет миссию Украины при НАТО.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НАТО, МИД, Кабмин, Вадим Пристайко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 По словам главы АП, вопрос о мирном соглашении с РФ могут вынести на референдум
02 "Плохой знак": Парубий прокомментировал решение Зеленского
03 Зеленский назначил нового начальника Генштаба ВСУ
04 Зеленский назначил нового главу Администрации Президента Украины
05 Зеленский назначил первого помощника президента
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зеленский назначил пятерых заместителей главы АП
Зеленский назначил пятерых заместителей главы АП
Саакашвили подтвердил намерение вернуться в Украину
Саакашвили подтвердил намерение вернуться в Украину
&quot;Плохой знак&quot;: Парубий прокомментировал решение Зеленского
"Плохой знак": Парубий прокомментировал решение Зеленского
Медики объяснили, зачем пить стакан воды натощак
Медики объяснили, зачем пить стакан воды натощак
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь