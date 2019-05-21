Пристайко готов возглавить МИД, если ему предложат

Постоянный представитель Украины в НАТО Вадим Пристайко готов возглавить Министерство иностранных дел, если получит такое предложение от президента Украины Владимира Зеленского.
"Если мне предложат возглавить министерство иностранных дел, я готов", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.
Пристайко также отметил, что на данный момент он от имени МИД помогает переходной команде в проведении эффективных международных встреч.
Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", Пристайко действительно рассматривается в качестве возможного главы МИД.
Вадим Пристайко родился в 1970 году в Одесской области.
2000-2001 - консул Генерального консульства Украины в Сиднее (Австралия).
2001-2002 - главный консультант Главного управления по вопросам внешней политики администрации президента Украины.
2002-2006 - советник по политическим вопросам, временный поверенный (2003-2004, 2005-2006) по делам Украины в Канаде.
2007-2009 - заместитель директора департамента НАТО.
2009-2012 - советник-посланник, заместитель руководителя миссии посольства Украины в США.
2012-2014 - посол Украины в Канаде.
2014-2017 - заместитель министра иностранных дел Украины - руководитель аппарата, первый заместитель министра иностранных дел Украины.
С 2017 по настоящее время возглавляет миссию Украины при НАТО.