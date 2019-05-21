Портнов подал заявление о госизмене одного из чиновников

Новости Украины: В Государственном бюро расследований начали досудебное расследование по делу о якобы госизмене одним из чиновников высшего ранга.

Как сообщается на сайте ведомства, сегодня, 21 мая, в Единый реестр досудебных расследований были внесены ведомости о возможном факте государственной измене. Данные были внесены в результате поданного Андреем Портновым заявления.

Так, информация, которую внесли в реестр, относится к возможному совершению уголовных преступлений должностными лицами - представителями государственной власти. В публикации говориться о нарушении статьи 109, 111 и 426-1 ККУ. Согласно им, Портнов указывает на нарушении госчиновником (имени которого в ведомстве не называют) норм закона, а именно совершение действий, направленных на насильственную смену власти или ее захвата, а также госизмена и превышение военным должностным лицом власти либо служебных обязанностей.

Как уточняется на сайте ведомства, речь идет о событиях 25 ноября 2018 года, связанные с Керченским кризисом. Тогда во время пресечения границы Черного и азовского морей корабли, на которых находились украинские моряки, захватили российские военные.

Напомним, что после захвата украинских суден над пленными провели суд и обвинили их в нарушении водной границы РФ. Над освобождением 24 членов команды работают до сих пор.

Также отметим, что Андрей Портнов, чье заявление было принято к сведению и согласно документу началось досудебное расследование по возможному факту госизмены, с 2011 по 2014 года занимал пост советника президента Украины Виктора Януковича. Кроме этого он являлся заместителем главы администрации президента, в его компетентность входили вопросы судоустройства.