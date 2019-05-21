Балуху по непонятным причинам продлили содержание в ШИЗО до 31 мая

Новости Украины: Украинского активиста, которого суд оккупированного Крыма осудил на 4 года колонии, будут содержать в изоляторе до 14 часов 45 минут 31 мая.

Российская правозащитница Виктория Ивлева у себя на странице в Facebook рассказала, что украинский активист Владимир Балух, которого "суд" оккупированного Крыма приговорил к 4 годам 11 месяцев колонии, будет находится в штрафном изоляторе до 31 мая текущего года.

По словам правозащитницы, такую информацию удалось узнать епископу Григорию Михнову-Войтенко, который на прошлой неделе хотел посетить украинского активиста, но руководство ИК-4 Торжка не допустило его к нему из-за того, что Балух находится в ШИЗО, а там священник не положен.

Когда епископ интересовался в прошлый раз возможностью увидеться с Балухом и ему в этом отказали, руководство называло дату выхода политзаключенного из ШИЗО 19 мая. Поэтому, епископ пытался узнать, когда же его пустят к украинскому политзаключенному.

Ивлева сообщила, что отца Григория соединили с отделом безопасности и оперативной работы, и дежурный капитан, сверившись с кем-то по внутренней связи, сообщил, что Владимир Балух будет находится в ШИЗО до 14 часов 45 минут 31 мая. Поэтому, она предполагает, что украинца могли осудить на новый срок пребывания в ШИЗО, при этом вся связанная с Владимиром Балухом информация держится в секрете.

При этом, правозащитница подчеркнула, что отцу Георгию не удалось узнать, выходит ли Владимир Балух на улицу хоть на пару минут, получил ли посылку от родственников. Выходит, что не закончив один срок пребывания в ШИЗО, ему назначили новый. Причину такого решения и как такое вообще возможно никто не объяснил.

Как сообщалось, "суд" в оккупированном Крыму приговорил Балуха к 4 годам 11 месяцев колонии и штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел. Причиной уголовного преследования Балуха является его проукраинская позиция в оккупированном Россией Крыму.