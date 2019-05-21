Председатель "Народного фронта" о роспуске Рады: Никакого основания я не вижу

Новости Украины: Бурбак во время встречи с Зеленским не увидел оснований для роспуска Рады.

Председатель парламентской фракции "Народный фронт" Максим Бурбак не видит оснований для роспуска Верховной Рады Украины.

Об этом он сказал в комментарии журналистам после консультаций представителей фракций в Администрации Президента по поводу роспуска Верховной Рады.

"В Конституции Украины, в статье 90, четко прописаны основания для роспуска Верховной Рады. Никакого основания я не вижу, и поэтому считаю, что это политическое решение для того, чтобы запустить перевыборы в Верховную Раду, воспользовавшись рейтингом. Вполне логично, что господин Зеленский хочет завести депутатскую фракцию в следующую Верховную Раду", - сказал Бурбак.

Одновременно он напомнил о том, что депутаты от "Народного фронта" приняли решение об участии в досрочных выборах. "Мы готовы с нашими сторонниками отстаивать тот курс реформ и наши идеи, которые мы с 2014 года вводим", - заверил политик.

Как сообщалось ранее, Президент Владимир Зеленский во время инаугурационной речи 20 мая объявил о роспуске Верховной Рады.

Позже глава государства назначил на 21 мая в 10.00 встреча с руководством Верховной Рады и лидерами депутатских фракций.