Кучма посоветовал Зеленскому не идти к Путину, "подняв руки"

Новости Украины: Кучма советует Зеленскому "меньше говорить и больше делать", а в вопросе мира не идти на компромисс с РФ, подняв руки.

Второй президент Украины Леонид Кучма уверен, что под руководством президента Владимира Зеленского будет создана профессиональная команда, а главе государства советует больше действовать и меньше говорить.

"Мне кажется, все-таки под руководством нового президента будет сформирована профессиональная команда. Самое главное - чтобы они видели и выполняли те вещи, которые обещали. Ведь 5 лет назад нам тоже обещали - очень и очень много", - сказал Кучма в интервью журналистам в г.Днепр во вторник, отвечая на вопрос по поводу советов новому президенту.

По его словам, будет хорошо, если новоизбранный президент не будет "мастером на все руки", в отличие от своего предшественника Петра Порошенко. При этом Кучма отметил, что Порошенко повредило то, что он был министром иностранных дел, начальником в банке, министром экономики – "он пытался за всех свои вопросы решать".

"Президенту новому я желаю меньше говорить и больше делать. Мы послушали о его первых шагах - верной дорогой, как раньше говорили, идете, товарищи. Так что дай Бог ему на этом пути успеха. Я знаю этого человека (Зеленского), его главные добродетели - он честный и порядочный, чего нам сегодня крайне не хватает", - отметил Кучма.

Отвечая на вопрос о том, какой совет о мире он бы дал Зеленскому, второй президент сказал: "Все проблемы войны и мира - в руках одного человека, господина Путина. Какие бы со своей стороны мы ни давали контрпредложения - все в тумане, ведь идти на компромисс, подняв руки, - думаю, это не устроит Украину. Тем более, если так будет, то сегодняшний президент долго не проработает - по политическим мотивам, как вы понимаете. А сегодня со стороны Российской Федерации пока один язык - ультиматум, другого, к сожалению, нет".