Климкин поблагодарил украинцев за поддержку и заверил в том, что не оставит политику

Новости Украины: Климкин заявил, что не оставит внешнеполитическую деятельность, но "хочет расширить фокус на всю политику".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что не оставит внешнеполитическую деятельность, но "хочет расширить фокус на всю политику".

Об этом говорится в его видеообращении, опубликованном в Facebook.

"Друзья, просто по-человечески, от сердца хотел бы всех вас поблагодарить за достойную оценку и своей работы, и всей дипломатической команды. Команде это очень нужно", - заявил Климкин.

Он добавил, что ему не безразличны украинцы и Украина. "Поэтому то, что вы это понимаете, дает мне новый толчок, и, конечно, внешнюю политику не буду оставлять, но хочу расширить фокус, хочу расширить на всю политику", - заявил глава МИД.

Как сообщалось ранее, 17 мая Климкин заявил, что написал заявление об отставке с должности и 20 мая направит ее в Верховную Раду и новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому. Он также отметил, что собирается баллотироваться в Верховную Раду. Позже он уточнил, что будет участвовать в парламентских выборах как самовыдвиженец.