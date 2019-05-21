Президент Владимир Зеленский встретился с представителями Всемирного конгресса украинцев и поблагодарил ВКУ и украинцев всего мира за их деятельность.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
"Я благодарен вам за то, что вы защищаете Украину - где бы вы ни были. Защищаете территориальную целостность и суверенитет нашей страны", - сказал Зеленский.
Со своей стороны, президент ВКУ Павел Грод поздравил Зеленского с избранием и вступлением в должность.
"Для нашего общества будет очень важно услышать, что была эта встреча, что мы можем сказать то, что вы провозгласили в своей речи: мы - один народ в 65 миллионов, и мы - украинцы, где бы мы ни жили", - отметил Грод.
"Я благодарю, что вы призываете украинцев, чтобы они возвращались и работали над развитием Украины. И мы хотим вместе, совместно с вами это осуществлять", - добавил он.