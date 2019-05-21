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Зеленский встретился с представителями Всемирного конгресса украинцев

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Зеленский встретился с представителями Всемирного конгресса украинцев
21:59 Вт, 21 Май 2019 Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Зеленский поблагодарил за работу представителей Всемирного конгресса украинцев.

Президент Владимир Зеленский встретился с представителями Всемирного конгресса украинцев и поблагодарил ВКУ и украинцев всего мира за их деятельность.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

"Я благодарен вам за то, что вы защищаете Украину - где бы вы ни были. Защищаете территориальную целостность и суверенитет нашей страны", - сказал Зеленский.

Со своей стороны, президент ВКУ Павел Грод поздравил Зеленского с избранием и вступлением в должность.

"Для нашего общества будет очень важно услышать, что была эта встреча, что мы можем сказать то, что вы провозгласили в своей речи: мы - один народ в 65 миллионов, и мы - украинцы, где бы мы ни жили", - отметил Грод.

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"Я благодарю, что вы призываете украинцев, чтобы они возвращались и работали над развитием Украины. И мы хотим вместе, совместно с вами это осуществлять", - добавил он.

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ВКУ, Владимир Зеленский, Павел Грод.
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