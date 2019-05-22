Никакого коллапса не случится: в АП прокомментировали решение Гройсмана уйти в отставку

Новости Украины: Новый глава АП отметил, что в Украине, как и в любом государстве, существует принцип бесконечности власти.

Глава администрации президента Украины Андрей Богдан считает, что отставка премьер-министра Украины Владимира Гройсмана является правом и решением главы правительства, и никаких проблемы для жизни государства это за собой не повлечет.

"Наверное, он (Гройсман – ред.) живет все-таки в парадигме старой Конституции, когда президент что-то подает. Но мы понимаем, что есть такое желание от "старых" должностных лиц, которые ментально стары, а не по возрасту, максимально сбросить возможные проблемы на президента Зеленского, причем в первые же дни. Но хочу расстроить господина премьер-министра: никто плакать не будет, если он внесет такое представление, и конец истории Украины не случится", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина" во вторник вечером, комментируя объявленное Гройсманом решение и его призыв к президенту Зеленскому внести кандидатуру нового премьера.

Богдан напомнил, что в Украине, как и во многих других странах, существует принцип беспрерывности власти.

"Поэтому не проблема, пусть идет (в отставку – ред.), будет исполнять обязанности первый вице-премьер, будут и.о. министров на своих местах. В истории Украины это было много раз. Никакого коллапса не произойдет. И возможно, это будет одно из самых правильных решений премьер-министра, если он совершит такое публичное самоуничтожение", - отметил глава администрации Зеленского.