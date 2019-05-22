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Зеленский отменил свой указ о назначении Зеркаль замглавы АП

Зеленский отменил свой указ о назначении Зеркаль замглавы АП
11:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Президент Украины Владимир Зеленский отменил свой указ о назначении Елены Зеркаль заместителем главы администрации президента Украины.

Соответствующий указ президента Украины №315/2019 от 22 мая об отмене указа №309 от 21 мая обнародован на сайте главы государства.

"Отменить как нереализованный указ президента Украины от 21 мая 2019 года №309 "О назначении Е.Зеркаль заместителем главы администрации президента Украины", - сказано в документе.

Ранее в этот день заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что вечером даст объяснение ситуации с ее назначением на должность замглавы АП. "Спасибо за все ваши эмоции (без исключения). Они вдохновляют! Парадоксы указа 309 порождают слухи и непонимание. Лично я не люблю таким образом держать людей в напряжении. Поэтому вечером дам четкое объяснение", - написала она на своей страннице в соцсети Фейсбук в среду.

Она добавила, что "вопрос не в должности".

Зеркаль обещает объяснить, почему исчез указ о ее назначении в АП

Как сообщалось, 21 мая 2019 года президент Украины Зеленский подписал указ №309/2019 о назначении Зеркаль заместителем главы администрации президента Украины. Документ был обнародован на сайте главы государства.

Однако позже данный указ о назначении Зеркаль исчез с президентского сайта.

В то же время интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в команде Зеленского сообщает, что Зеркаль отказалась от должности замглавы АП. Точной причины отказа Зеркаль источники не называют. Дипломат, якобы, соглашалась быть только уполномоченной по вопросам международных судов Украины в отношении России, а не замглавы АП.

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Назначение, Владимир Зеленский, Указ Президента Украины, Елена Зеркаль, Заместитель главы АП.
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