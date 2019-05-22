НАТО не признает аннексию Крыма и требует от РФ освободить украинских моряков

Председатель Военного комитета НАТО главный маршал ВВС Стюарт Пич на открытии заседания Комитета в Брюсселе заявил, что НАТО не не признает незаконной аннексии Крыма и требует от России освободить захваченных прошлой осенью украинских моряков и корабли.
Пич подтвердил, что Альянс будет внимательно следить за развитием ситуации вокруг Крыма и продолжает сотрудничество с украинскими военными. Военный руководитель НАТО призвал Россию освободить моряков и корабли, захваченные в ноябре прошлого года вблизи Азовского моря.
Учитывая ситуацию, которая складывается в Черноморском регионе, НАТО нарастил уровень сотрудничества с Украиной и Грузией, которые были и остаются важными партнерами Альянса.
Он напомнил, что в этом году исполняется 25 лет с начала эффективного сотрудничества и диалога с Украиной и Грузией, благодаря которому удалось продвинуть вперед оборонительные реформы и повысить взаимосовместимость сил НАТО и стран-партнеров. По его словам, Украина и Грузия были и остаются важными партнерами Альянса.
В то же время пресс-служба НАТО не была готова комментировать изменения в повестке дня встречи, связанные со вчерашним Указом Президента Украины об увольнении генерала армии Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины.