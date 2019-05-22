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НАТО не признает аннексию Крыма и требует от РФ освободить украинских моряков

НАТО не признает аннексию Крыма и требует от РФ освободить украинских моряков
13:44 Сегодня Телеграф По материалам: Укринформ

Новости Украины: Председатель Военного комитета НАТО главный маршал ВВС Стюарт Пич потребовал от России освободить захваченных в плен украинских моряков и вернуть корабли.

Председатель Военного комитета НАТО главный маршал ВВС Стюарт Пич на открытии заседания Комитета в Брюсселе заявил, что НАТО не не признает незаконной аннексии Крыма и требует от России освободить захваченных прошлой осенью  украинских моряков и корабли.

Пич подтвердил, что Альянс будет внимательно следить за развитием ситуации вокруг Крыма и продолжает  сотрудничество с украинскими военными.  Военный руководитель НАТО призвал Россию освободить моряков и корабли, захваченные в ноябре прошлого года вблизи Азовского моря.

Учитывая ситуацию, которая складывается в Черноморском регионе, НАТО нарастил уровень сотрудничества с Украиной и Грузией, которые были и остаются важными партнерами Альянса.

Он напомнил, что в этом году исполняется 25 лет с начала эффективного сотрудничества и диалога с Украиной и Грузией, благодаря которому удалось продвинуть вперед оборонительные реформы и повысить взаимосовместимость сил НАТО и стран-партнеров. По его словам, Украина и Грузия были и остаются важными партнерами Альянса.

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В то же время пресс-служба НАТО не была готова комментировать изменения в повестке дня встречи, связанные со вчерашним Указом Президента Украины об увольнении генерала армии Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

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НАТО, РФ, Требование, Аннексия Крыма, Не признает, Освобождение украинских моряков, Возврат украинских кораблей.
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